Смертельное ДТП произошло в Нижегородской области

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Грузовик и «Газель» с пассажирами столкнулись в Нижегородской области, три человека погибли и 16 пострадали. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
По данным Минздрава региона, трое из пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. Сообщается, что ДТП произошло сегодня утром, 24 сентября, на трассе М-7 в Кстовском районе недалеко от села Шелокша.
На месте происшествия работают экстренные службы и сотрудники ГИБДД.
Напомним, ранее сообщалось, что в Дагестане парни намеренно сбили ребёнка и бросили на дороге. За рулём автомобиля находился 16-летний подросток. После ДТП в Агачауле виновники аварии подошли к мальчику, который кричал от боли, но делать ничего не стали и просто уехали.
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На месте происшествия работают экстренные службы и сотрудники ГИБДД.
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Екатерина Коршунова