Смертельное ДТП произошло в Саратовской области с грузовиком и легковушкой

Фото: iStock/Aleksei Andreev
Легковой автомобиль и грузовая «Газель» столкнулись на трассе в Саратовской области, в результате погибли три человека, включая ребенка. Об этом сообщили в областном управлении ГИБДД.
Уточняется, что авария произошла на 242-м километре трассы Р-208 рядом с селом Карамышка Татищевского района.
Три из четырех пассажиров легкового автомобиля погибли, включая несовершеннолетнего мальчика. 17-летний молодой человек и водитель грузовика с травмами были госпитализированы.
По факту ДТП сотрудники прокуратуры начали проверку.
Напомним, ранее в Свердловской области произошла смертельная авария с автобусом. Автомобиль Renault Logan и пассажирский автобус, где находились 15 человек, столкнулись на 344 км дороги Серов — Екатеринбург.
Читайте также:
Грузовик с туристами опрокинулся и слетел в кювет в Республике Алтай
На юго-востоке Москвы автомобиль въехал в остановку
В Свердловской области произошла смертельная авария с автобусом
Три из четырех пассажиров легкового автомобиля погибли, включая несовершеннолетнего мальчика. 17-летний молодой человек и водитель грузовика с травмами были госпитализированы.
Напомним, ранее в Свердловской области произошла смертельная авария с автобусом. Автомобиль Renault Logan и пассажирский автобус, где находились 15 человек, столкнулись на 344 км дороги Серов — Екатеринбург.
Читайте также:
Грузовик с туристами опрокинулся и слетел в кювет в Республике Алтай
На юго-востоке Москвы автомобиль въехал в остановку
В Свердловской области произошла смертельная авария с автобусом
Екатерина Коршунова