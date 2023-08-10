Смертельное ДТП с российскими туристами произошло в Абхазии

24-летнюю представительницу эскорта избили во время частной вечеринки на яхте неподалеку от «Крокус Экспо» в Москве. Об этом сообщает ИА Regnum.

Сообщается, что девушка застряла в одной из кабин туалета на яхте. В состоянии паники она начала звать на помощь и стучать в дверь. Спустя полчаса ей открыл хозяин вечеринки и избил ее. У пострадавшей разбита губа и оцарапаны руки.



По словам девушки, хозяин мероприятия посчитал ее виновной в том, что она сломала дверь. Однако, по словам девушки, дверь просто заклинило.



Как только судно причалило к берегу, девушка обратилась в полицию. Она добавила, что из-за инцидента она опоздала на следующую встречу.



Напомним, ранее в Иваново ранее судимый мужчина в нетрезвом состоянии отобрал у пенсионера мороженое, угрожая ему ножом. Отмечается, что преступника нашли спящим на лавочке и задержали.



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Екатерина Коршунова