Смертельное ДТП с российскими туристами произошло в Абхазии

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В Абхазии автомобиль с российскими туристами, которые направлялись к озеру Рица, попал в страшное ДТП, сообщил директор Рицинского реликтового национального парка Адамур Багателия в интервью «РИА Новости».
«Авария произошла на 24-м километре автодороги по дороге на Рицу. Автомобиль «УАЗ» перевернулся на обочину. К сожалению, погибла гражданка России 1959 года рождения», - прокомментировал ситуацию Багателия.
Он также отметил, что всего в машине находились четверо туристов из России. Трое остальных были госпитализированы в местную больницу, об их нынешнем состоянии ничего не сообщается.
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