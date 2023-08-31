Смертельное ДТП в Хабаровском крае унесло жизни четырех человек

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ДТП с участием двух автомобилей произошло в районе Хабаровского края. Об этом сообщила прокуратура региона.
Два пассажира и водитель автомобиля «Subaru» от полученных травм скончались на месте. Водитель второй иномарки также скончался. Пассажир «Toyota» госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь.
По факту ДТП проводится проверка, сообщили в ведомстве.
По предварительным данным, виновником аварии стал водитель автомобиля «Toyota», который выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с «Subaru».
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Анастасия Крестьянова