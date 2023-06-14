СМИ: 12-летняя москвичка оказалась в больнице после встречи с педофилом

Фото: Фотобанк Московской области
Школьница подверглась надругательству со стороны неизвестного мужчины в одном из столичных парков
В Москве 12-летняя девочка попала в больницу после надругательства со стороны неизвестного мужчины. Об этом сообщает «МК».
Инцидент случился в одном из парков на юге Москвы. По информации издания, школьница познакомилась с пятидесятилетним мужчиной в чат-рулетке. На следующей день после их встречи, в ходе которой произошел половой акт, девочка пожаловалась на боль своей матери. После приезда скорой и полиции ребенок был госпитализирован.
Скриншот аватарки преступника был обнаружен в телефоне несовершеннолетней. Выяснилось, что мужчина уже неоднократно был осужден за преступления против половой неприкосновенности. В настоящее время он задержан полицией.
Ранее «Радио 1» сообщало, что бывшая солистка группы «Росичи» Елизавета Кутурова выпала с десятого этажа со своей пятилетней дочерью. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Инцидент случился в одном из парков на юге Москвы. По информации издания, школьница познакомилась с пятидесятилетним мужчиной в чат-рулетке. На следующей день после их встречи, в ходе которой произошел половой акт, девочка пожаловалась на боль своей матери. После приезда скорой и полиции ребенок был госпитализирован.
Ранее «Радио 1» сообщало, что бывшая солистка группы «Росичи» Елизавета Кутурова выпала с десятого этажа со своей пятилетней дочерью. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Диана Аванесян