СМИ: ЦРУ знало о планах Киева по подрыву «Северных потоков» еще в 2022 году

РИА Новости/Алексей Витвицкий
Европейские разведслужбы обсуждали с ЦРУ подрыв «Северных потоков» еще в 2022 году
Источник поделился, что европейские разведывательные службы обсуждали с американским ЦРУ план Киева по подрыву «Северных потоков» еще в 2022 году, сообщает «РИА Новости».
Напомним, американский интернет-портал The Greyzone рассказал, что независимая экспедиция, которая направилась к месту подрыва «Северных потоков», обнаружила там дайверский ботинок, похожий на те, что носят ВМС США и Украины.
Ранее «Радио 1» сообщало, как британская газета Financial Times раскрыла, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс совершил тайный визит в Китай в мае.
Напомним, американский интернет-портал The Greyzone рассказал, что независимая экспедиция, которая направилась к месту подрыва «Северных потоков», обнаружила там дайверский ботинок, похожий на те, что носят ВМС США и Украины.
Евгения Парфентьева