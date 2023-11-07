СМИ: Финляндия арестовала недвижимость академика РАН Бориса Алешина

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Правоохранительные органы Финляндии наложили арест на недвижимость академика РАН Бориса Алешина. Об этом сообщает агентство STT.
Отмечается, что стоимость арестованного имущества составляет более 2,5 миллионов евро. Как стало известно, изъятие было совершено по запросу министерства иностранных дел этой осенью. Имя Алешина не упоминалось в решении об аресте.
Напомним, Борис Алешин — российский государственный деятель и инженер. Является академиком РАН с 2016 года. Алешин также попал под санкционный список Европейского союза.
Ранее сообщалось, что силовики задержали заместителя министра внутренних дел Дагестана Руфата Исмаилова. Обыски проходят по месту жительства и работы.
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Напомним, Борис Алешин — российский государственный деятель и инженер. Является академиком РАН с 2016 года. Алешин также попал под санкционный список Европейского союза.
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Екатерина Коршунова