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Киевляне стали массово скупать йодид калий, после слов Зеленского о готовящейся диверсии на ЗАЭС
Жители Киева массово ринулись в аптеки за йодидом калия после слов Владимира Зеленского о том, что Россия, якобы, готовит диверсию на Запорожской АЭС, сообщает Telegram-канал «Клименко. Тайм».
В издании отметили, что в некоторых аптеках города этот препарат уже закончился, остался только простой йод.
Напомним, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков завил об очередной лжи украинского лидера Зеленского – на этот раз он заявил, что Россия готовит диверсию на ЗАЭС. «Скорее всего, это очередная ложь. Это и есть очередная ложь», - справедливо подметил Песков.
Ранее «Радио 1» сообщало, что глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, как в Киеве готовится провокация вокруг Запорожской АЭС.
В издании отметили, что в некоторых аптеках города этот препарат уже закончился, остался только простой йод.
Ранее «Радио 1» сообщало, что глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, как в Киеве готовится провокация вокруг Запорожской АЭС.
Евгения Парфентьева