СМИ: Мать выживших в Колумбии детей была жива четыре дня после авиакатастрофы

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Мать найденных в джунглях Колумбии детей заботилась о них до своей смерти, сообщает местная радиостанция Caracol
Мать детей, обнаруженных в джунглях Колумбии после крушения самолета, была жива в течение четырех дней после катастрофы. Об этом сообщает Caracol.
В публикации говорится, что женщина заботилась о своих детях до последнего вздоха. Перед смертью она сказала им перемещаться с места на месте, не задерживаясь долго на одной точке.
Через 40 дней после крушения самолета дети были найдены живыми в колумбийских джунглях. Тело погибшей матери было обнаружено спасателями 16 мая.
Ранее «Радио 1» сообщало, что родственники выживших в джунглях в Колумбии детей рассказали об их состоянии. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
В публикации говорится, что женщина заботилась о своих детях до последнего вздоха. Перед смертью она сказала им перемещаться с места на месте, не задерживаясь долго на одной точке.
Ранее «Радио 1» сообщало, что родственники выживших в джунглях в Колумбии детей рассказали об их состоянии. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Диана Аванесян