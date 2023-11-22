СМИ: на мосту между США и Канадой нашли портфель, где могла быть взрывчатка

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Инспекторы обнаружили на месте взрыва автомобиля, произошедшего на границе между США и Канадой, портфель, который в настоящее время рассматривается как возможное взрывное устройство, передает телеканал ABC News со ссылкой на источники.
«Исследователи обнаружили своего рода сумку или портфель на месте инцидента», - говорится в сообщении.Сейчас взрывотехники изучают предмет с целью выявления его характеристик и потенциальной угрозы.
Ранее ФБР подтвердило, что расследует взрыв, произошедший на мосту через Ниагарский водопад, который является пунктом пропуска на границе США и Канады. Мост остается закрытым до получения дальнейших указаний.
Согласно данным источников американских СМИ, случившееся рассматривается как предполагаемая попытка теракта. В результате взрыва погибли двое находившихся в автомобиле, пограничный служащий получил ранения.
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