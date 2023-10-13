СМИ: на севере Франции неизвестный убил учителя в школе

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Неизвестный с холодным оружием атаковал школу в городе Аррас на севере Франции. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
Сообщается, что ранено несколько человек, один преподаватель убит. По информации главы МВД Франции Жеральда Дарманена, преступник задержан сотрудниками полиции.
Данные о жертвах нападения не называются.
Ранее сообщалось о том, что в Пензе молодой парень во время ссоры столкнул свою девушку с лестницы. Молодая студентка неудачно упала и скончалась на месте, неделю не дожив до своего 18-летия. Тело девушки обнаружили другие студенты в пролете между этажами в здании общежития.
Молодой человек задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело.
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Данные о жертвах нападения не называются.
Молодой человек задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело.
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Екатерина Коршунова