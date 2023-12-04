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СМИ назвали число погибших при взрыве у больницы в Газе

CNN: в воскресенье при взрыве у больницы в Газе погибли не менее десяти человек
04 декабря 2023, 16:32
Фото: iStock/Motortion

Фото: iStock/Motortion

Минимум десять человек погибли в воскресенье при взрыве рядом с больницей «Камал Адван» на севере сектора Газа. Об этом сообщает телеканал CNN.

По словам директора медучреждения Хуссама Абу Сафию, целью удара был северный вход в больницу. Правительство сектора Газа, которое связано с палестинским движением ХАМАС, обвинило в ударе Армию обороны Израиля.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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В ребцентре для подростков в Переделкино обнаружили тело 15-летней девочки
04 декабря 2023, 16:03

Фото: istock/maxim4e4ek

В воскресенье вечером в центре реабилитации для подростков в Переделкино обнаружили тело 15-летней школьницы.
«МК» пишет, что девушка очень не хотела там лечиться. Госпитализация была для неё стрессом. Также известно, что девушке поставили тяжелый диагноз. Родители не справлялись самостоятельно. 

Ранее сообщалось, что 51-летний криминальный авторитет Евгений Антипов (Антип Новосибирский) умер в камере СИЗО от передозировки наркотиками. NGS.RU сообщает, что он умер спустя два дня после того, как вору в законе было отказано в условно-досрочном освобождении.

В отношении начальника изолятора возбудили уголовное дело по статье «Халатность» за необеспечение безопасных условий для заключенных.

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#новости
#школьники
#дети
#подростки
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Малазийку, которая продавала ядовитые кремы, арестовали
04 декабря 2023, 15:56

Фото: istockphoto.com/tylim

В Малайзии арестовали женщину, продававшую ядовитые кремы.
Mothership сообщает, что женщина уверяла покупателей, что кремы положительно повлияют на организм. Она рекламировала свою продукцию как домашние кремы, которые подходят для любого типа кожи. В их составе якобы были только натуральные экстракты трав.

Но после того, как четырехмесячного ребенка, мать которого купила крем у женщины, госпитализировали, продавщицу оперативно арестовали. У ребёнка началась сильная побочная реакция, его рвало. 

Медики выяснили, что состояние ребенка было вызвано стероидами, содержащимися в креме. После расследования продавщице предъявлено 11 обвинений в продаже ядов без лицензии. Первое заседание пройдёт 4 января.

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#здоровье
#происшествие
#суд
#задержание
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В Татарстане хирурги подрались во время операции
04 декабря 2023, 15:42

Фото: istockphoto/Georgiy Datsenko

В Центральной районной больнице Бугульмы хирург и заведующий отделением подрались во время операции.
Mash Iptash сообщает, что враждуют медики уже несколько лет. 2 года назад между врачами произошла драка в хирургическом блоке. Тогда на операционном столе находился пациент с лопнувшим желудком.

Во время операции в операционный блок ворвался заведующий, забрал у медсестры инструменты и потребовал вызвать другого хирурга. Но врач не стал обращать внимание на требования и продолжал свою работу. В ответ на это заведующий ударил его. Пациент всё это время терпеливо ждал на операционном столе, пока врачи прекратят бросать друг в друга инструменты.

Очередной эпизод произошёл три месяца назад. Причиной конфликта в этот раз стала потасовка в больнице из-за разногласий во время оформления истории болезни пациента. 

Заведующий набросился на хирурга со спины, а хирург извернулся и два раза нанёс ему удары по лицу. 

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#больница
#врачи
#новости
#драка
#происшествие
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«Он насильно меня удерживал»: под Волгоградом нашли пропавшую мать двоих детей
V1: Под Волгоградом пропавшая мать через 20 дней вернулась и заявила о похищении
04 декабря 2023, 15:08

Фото: istock / cyano66

В Волгоградской области пропавшая мать двоих детей сама через 20 дней и заявила, что ее похитили. Об этом сообщает V1.ru.

Сообщения о пропаже женщины стали появляется в начале ноябре. Несколько поисковых отрядов волонтеров искали ее под Волгоградом. Телефон пропавшей все время был выключен. Сейчас она вернулась и заявила, что с ней все в порядке. Женщина отметила, что в один из дней заточения у нее получилось сбежать. На улице, по утверждению женщины, ей встретились полицейские, которые отвезли ее в участок.

«Меня просто похитил и удерживал насильно в доме мужчина по имени Евгений. Я хотела подработать на полях, а в итоге он меня только на подработку и выпускал. У него там в доме была еще одна женщина с ребенком. Они там после того, как я вырвалась и убежала, все так же остались», — рассказала журналистам издания женщина.
Она также сообщила, что рассказала все сотрудникам правоохранительных органов, но полицейские якобы дали ей совет не писать заявления, так как ее затаскают по комитетам.  

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#телефон
#женщина
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#участок
#женщины
#полицейские
#мужчина
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В Хабаровском крае тигр набросился на мужчину и убил его
04 декабря 2023, 13:48

Фото: istockphoto/TonyBaggett

Тигр напал на человека в Хабаровском крае.
Mash пишет, что мужчина отправился спасать свою собаку, но сам оказался жертвой хищника.  Рано утром амурский тигр выследил добычу и утащил собаку в лес. На визг питомца выбежал хозяин — пожилой житель села Обор Виктор С. 

Он отправился за хищником в чащу и набрёл на останки своего питомца. В этот момент тигр заметил человека и напал на него.

Односельчане обнаружили труп Виктора в тот же день. Растерзанный труп находился в километре от посёлка.

Ранее в пресс-службе главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю сообщили, что четыре человека скончались в Крыму, отравившись угарным газом.

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#тигры
#животные
#новости
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На западе Турции произошло землетрясение, толчки чувствовались в Стамбуле
04 декабря 2023, 13:44

Фото: istock / Petrovich9

На западе Турции произошло землетрясение толчки ощущались в европейской части Стамбула. Об этом сообщает РИА Новости.

Европейский средиземноморский сейсмологический центр уведомил, что ученые зафиксировали толчки магнитудой 5,2. Эпицентр землетрясения находился в 37 километрах к северо-западу от Бурсы.

Министр иностранных дел Турции Али Ерликая в социальной сети X написал, что эксперты уже проводят проверки на предмет ущерба после землетрясения.

Турецкие сейсмологи уже не раз предупреждали о возможном сильном землетрясении в районе столицы. Эксперты утверждают, что при толчках магнитудой 7,0 и больше, около 90 тысяч строений могут обрушиться сразу, 260 сооружений будут повреждены и в них нельзя будет жить из-за непригодности, и около 100 тысяч человек может погибнуть. 

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#ученые
#землетрясение
#новости
#землетрясения
#турция
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В Петербурге 16-летний студент оказался в реанимации после пьяной фотосессии
В Петербурга пьяный подросток из упал с третьего этажа, пытаясь сделать фото
04 декабря 2023, 13:12

Фото: istock / maxim4e4ek

В Санкт-Петербурге 16-летний подросток сорвался с террасы, расположенной на третьем этаже лофта «Этажи», пытаясь сделать фото. Об этом сообщил телеграм-канал «Mash на Мойке».

По информации издания, студент колледжа перелез через ограждение, чтобы сделать фото. Парень поскользнулся на крыше третьего этажа и упал вниз. Сейчас он находится в реанимации с серьезными травмами. У школьника диагностировали  перелом позвоночника, костей, сочетанную травму, ушибы легких, поджелудочной, печени. Медики сейчас оказывают всю необходимую помощь. 

Отмечается, что подросток находился в состоянии алкогольного опьянения. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в лагере «Солнышко» в Свердловской области несовершеннолетней девушке, которая работала вожатой, стало плохо во время выступления на сцене. Она умерла. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#проверка
#подросток
#помощь
#студент
#фото
#медики
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Россиянин устроил смертельную аварию в Гоа и оказался в канализации
04 декабря 2023, 13:07

Фото: istockphoto/Anton Novikov

Российский турист оказался в больнице после того, как устроил автокатастрофу в индийском штате Гоа.
Издание Prahaar пишет, что ДТП случилось в ночь на субботу, 2 декабря. Турист из России Антон Бычков ехал на большой скорости. Он не справился с управлением и влетел в припаркованный автомобиль. Удар был такой силы, что машина с россиянином вылетела с дороги и рухнула в канализационную канаву.

В пострадавшем автомобиле находились 5 жителей Индии. Двое из них были впереди, они не пострадали, а трое пассажиров, которые сидели на заднем сидении, погибли. 

Россиянин получил серьезные травмы. Его доставили в больницу. Полицейские начали расследование происшествия.

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#дтп
#туристы
#индия
#происшествие
#новости
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Стала известна причина смерти криминального авторитета Антипова в СИЗО
Вор в законе Евгений Антипов скончался в СИЗО от передозировки наркотиками
04 декабря 2023, 12:37

Фото: istock / Rawf8

51-летний криминальный авторитет Евгений Антипов (Антип Новосибирский) умер в камере СИЗО от передозировки наркотиками.
NGS.RU сообщает, что мужчина умер спустя два дня после того, как вору в законе было отказано в условно-досрочном освобождении. 

В отношении начальника изолятора возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» за необеспечение безопасных условий для заключенных.

О смерти 51-летнего криминального авторитета стало известно в июле. Антипова обнаружили сотрудники изолятора в камере.

Предварительной причиной смерти называли оторвавшийся тромб. За несколько дней до случившегося заключённый был этапирован из Магаданской области в Новосибирскую.

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#криминал
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