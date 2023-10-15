СМИ назвали новое число погибших жителей Израиля

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В ходе вооружённого столкновения Израиля и Палестины погибло 1400 мирных граждан израильской стороны. Об этом сообщает телеканал i24 News.
При этом, ещё 3500 тысячи мирных жителей Израиля получили ранения разной степени тяжести.
Ранее Минздрав Палестины заявил о гибели 2450 человек в секторе Газа. Ещё девять тысяч пострадали.
При этом в регионе складывается негативная ситуация с оказанием помощи пострадавшим. Больницы сектора почти истощили свои ресурсы, отмечалось в сообщении Управления Организации Объёдинённых Наций (ООН). Оставшихся ресурсов хватит максимум на ближайшие 48 часов работы.
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Анастасия Чинкова