СМИ: неизвестные люди в камуфляже оцепили администрацию Ростова-на-Дону, штаб ЮВО, а также здания УФСБ и главка МВД

Неизвестные люди в камуфляже оцепили здание горадминистрации Ростова-на-Дону, штаб Южного военного округа, а также отдел полиции на Буденновском проспекте,а также здания областного главка МВД и управления ФСБ. Об этом сообщает ростовский портал 161.ru, который ссылается на фото и видео своих читателей.

О наличии в городе военной техники сообщает, в свою очередь, Telegram-канал «Известий»





Губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал горожан воздержаться от поездок в центр города и «по возможности не покидать свои дома».Ранее он просил жителей сохранять спокойствие и заявлял, что «сложившаяся ситуация требует максимальной концентрации всех сил для удержания порядка».