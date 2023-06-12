СМИ: охрана отеля была причастна к драке со смертельным исходом в Стамбуле





Инцидент начался с того, что россияне решили ночью пойти искупаться.









«Несмотря на то, что место купания расположено вдали от гостиничных корпусов, охрана отеля применила силу к отдыхающим. Один из туристов получил травму глаза», — говорится в материале.





После чего российских постояльцев выгнали из отеля и заставили заплатить штраф.





Ранее сообщалось, что турист из России погиб в центре Стамбула во время драки с вымогателями. По данным СМИ, погибшим является гражданин России Вячеслав Нечипорчук.





По предварительной версии, россиянина зарезали во время драки с четырьмя вымогателями. Известно, что мужчину ударили ножом в сердце, когда он оказал сопротивление злоумышленникам, которые хотели забрать у него смартфон.