СМИ: охрана отеля была причастна к драке со смертельным исходом в Стамбуле

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Источник Царьграда: к убийству россиянина в Стамбуле причастна охрана отеля
Новые детали смертельной драки в одном из отелей Стамбула выяснило издание «Царьград». По данным источника, к отдыхающим в первый раз применили силу охранники.
Инцидент начался с того, что россияне решили ночью пойти искупаться.
«Несмотря на то, что место купания расположено вдали от гостиничных корпусов, охрана отеля применила силу к отдыхающим. Один из туристов получил травму глаза», — говорится в материале.
После чего российских постояльцев выгнали из отеля и заставили заплатить штраф.
Ранее сообщалось, что турист из России погиб в центре Стамбула во время драки с вымогателями. По данным СМИ, погибшим является гражданин России Вячеслав Нечипорчук.
По предварительной версии, россиянина зарезали во время драки с четырьмя вымогателями. Известно, что мужчину ударили ножом в сердце, когда он оказал сопротивление злоумышленникам, которые хотели забрать у него смартфон.
Андрей Гаврилов