СМИ: Понасенков* напишет заявление в полицию на мужчину, с которым был конфликт

Фото: Фотобанк Московской области
SHOT: Понасенков* намерен написать заявление в полицию на мужчину, с которым был конфликт на Арбате
Блогер и историк Евгений Понасенков* намерен написать заявление в полицию на мужчину, с которым был конфликт во вторник, 7 июня, на столичном Арбате. Об этом стало известно теолеграм-каналу SHOT.
Поводом для заявления историк назвал угрозы расправы со стороны нападавшего.
Ранее сам Понасенков* рассказал полицейским, что гулял со своим другом в центральной части города и фотографировался с фанатами. В какой-то момент к ним подошел неизвестный мужчина, который начал их оскорблять. В итоге, друг Понасенкова* оттолкнул мужчину, а тот споткнулся и упал.
* внесен Минюстом в реестр иностранных агентов.
Поводом для заявления историк назвал угрозы расправы со стороны нападавшего.
«Алкаш постоянно кричал, что убьет нас, — громко и с матом. Замахивался, было дикое выражение лица», — подчеркнул Понасенков*.
Ранее сам Понасенков* рассказал полицейским, что гулял со своим другом в центральной части города и фотографировался с фанатами. В какой-то момент к ним подошел неизвестный мужчина, который начал их оскорблять. В итоге, друг Понасенкова* оттолкнул мужчину, а тот споткнулся и упал.
* внесен Минюстом в реестр иностранных агентов.
Андрей Гаврилов