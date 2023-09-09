СМИ: при землетрясении в Марокко погибли по меньшей мере 93 человека

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По меньшей мере 93 человека стали жертвами землетрясения в Марокко, сообщает телеканал Al-Arabiya, ссылаясь на информированный источник.
«В результате землетрясения в Марокко погибли девяносто три человека, включая семьдесят три человека в районе аль-Хауз (провинция, граничащая с городом Марракеш)», — сообщает телеканал.Читайте также:
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Артем Кузьмин