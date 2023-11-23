СМИ раскрыли новую версию взрыва на мосту между США и Канадой

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По предварительным оценкам, взрыв в среду на «Радужном мосту», который соединяет США и Канаду, мог быть произойти из-за неосторожности водителя, передает Reuters.
Инцидент произошел при взрыве автомобиля, двигавшегося из Канады в США через Ниагарский водопад. Двое людей, находившихся в салоне, погибли, а также был ранен пограничник. Расследованием инцидента занимается ФБР.
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Артем Кузьмин