СМИ раскрыли подробности о человеке, устроившем стрельбу в штате Мэн

Фото: iStock/A_N
Подозреваемый в стрельбе с многочисленными жертвами в городе Льюистон Роберт Кард угрожал совершить нечто подобное. Об этом сообщает агентство Associated Press.
В материалах агентства сообщается, что преступник Кард говорил о том, что слышит голоса, и угрожал устроить стрельбу на военной тренировочной базе в Сако. Примечательно, что Кард находится в армейском резерве и приписан к этой же учебной базе.
О стрельбе в Льюистоне стало известно 26 октября примерно в 19:00 по местному времени (02:00 по мск). Подозреваемый Роберт Кард действовал в трех местах города, от его рук, по предварительным данным, погибло 22 человека.
Отмечается, что он страдал ментальным расстройством. Полиция предупредила, что мужчина до сих пор «вооружен и опасен». Случившееся ЧП в американском городе оказалось самым крупным в США за 2023 год.
Читайте также:
В США произошло самое масштабное ЧП за 2023 год
Подозреваемого в стрельбе в Льюистоне разыскивают сотни полицейских
В минздраве Красноярского края подтвердили вспышку неизвестного заболевания
О стрельбе в Льюистоне стало известно 26 октября примерно в 19:00 по местному времени (02:00 по мск). Подозреваемый Роберт Кард действовал в трех местах города, от его рук, по предварительным данным, погибло 22 человека.
Читайте также:
В США произошло самое масштабное ЧП за 2023 год
Подозреваемого в стрельбе в Льюистоне разыскивают сотни полицейских
В минздраве Красноярского края подтвердили вспышку неизвестного заболевания
Екатерина Коршунова