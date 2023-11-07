СМИ раскрыли странные подробности гибели помощника Залужного

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Помощник главкома украинских войск Валерия Залужного майор Геннадий Частяков, который погиб при взрыве гранаты у себя дома, мог принять ее за рюмку. Об этом сообщает «Страна.ua».
Напомним, помощник главнокомандующего Валерия Залужного Геннадий Частяков погиб от взрыва гранаты у себя дома под Киевом. Тринадцатилетний сын погибшего тяжело ранен и был госпитализирован. По данным издания, во время взрыва в этот момент в доме находились жена и дочь Честякова. По предварительной информации, они не пострадали.
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