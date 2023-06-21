СМИ сообщили о звуках из пропавшего возле «Титаника» батискафа

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Гидролокаторам удалось зафиксировать стуки из туристического батискафа «Титан»
Поисково-спасательные группы, занимающиеся поисками пропавшего батискафа «Титан», зафиксировали стуки с помощью гидролокаторов, сообщает «Ura.news».
Как стало известно, звуки фиксировались каждые 30 минут. Спустя четыре часа с момента использования дополнительной аппаратуры стуки все еще были слышны.
По данным от спасателей, также фиксируется акустическая обратная связь, что дает шанс на спасение пропавших туристов.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что воздуха на пропавшем батискафе «Титан» осталось на 40 часов.
Как стало известно, звуки фиксировались каждые 30 минут. Спустя четыре часа с момента использования дополнительной аппаратуры стуки все еще были слышны.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что воздуха на пропавшем батискафе «Титан» осталось на 40 часов.
Екатерина Коршунова