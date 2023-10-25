СМИ уличили Израиль в ложных обвинениях по бомбардировке больницы в Газе

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Видеозапись, которую Израиль опубликовал в качестве доказательств своей непричастности к удару по больнице в секторе Газа, на самом деле не демонстрирует, кто действительно виновен в трагедии. О результатах расследования сообщает издание New York Times
Пот данным газеты, видео телеканала Аль-Джазира, опубликованное израильскими властями, не имеет ничего общего с доказательством причастности движения ХАМАС к удару. В видео ракета взорвалась «примерно в двух милях» над землей и не могла стать причиной взрыва.
Удар по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа произошел 17 октября. 471 человек погибли в результате атаки, среди них большинство женщины и дети.
7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Удар по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа произошел 17 октября. 471 человек погибли в результате атаки, среди них большинство женщины и дети.
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Алина Юрчак