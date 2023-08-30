СМИ: В атаке на Псковский аэропорт участвовало около 20 БПЛА

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Предварительно, причиной взрывов в псковском аэропорте стала атака более чем 10 украинских БПЛА. Об этом пишет Lenta.ru.
По словам очевидцев, аэропорт атаковали около двадцати беспилотников. Официальные комментарии в настоящее время отсутствуют.
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Диана Аванесян