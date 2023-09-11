СМИ: в Греции застрелили шестерых иностранцев, предположительно﻿, албанцев

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По информации портала «Прото тема», в городке Луца (Артемида) на Восточной Аттике произошла стрельба, в результате которой погибли шесть иностранных граждан. Инцидент случился в понедельник во второй половине дня.
Автомобиль, в котором находились погибшие, был с немецкими номерами. Пятеро из них находились внутри машины, а еще один мужчина был найден поблизости от автомобиля. По информации «Прото тема», предполагается, что стрельба связана с криминальной деятельностью. Согласно информации телеканала ERT, погибшие были гражданами Албании.
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