СМИ: В квартире в пригороде Белграда обнаружили тела российской семьи

Фото: Фотобанк Московской области
Мужа, жену и девятилетнего сына обнаружили мертвыми в квартире в пригороде Белграда
Сербская газета Kurir рассказала, что в пригороде Белграда нашли тела российской семьи.
По информации СМИ, полицию вызвали соседи, услышавшие крики из квартиры россиян. Прибывшие на место правоохранители обнаружили трупы мужа, жены и их девятилетнего сына.
По предварительной версии, во время семейной ссоры мужчина убил жену и сына, а затем наложил на себя руки.
Отмечается, что семья переехала в Панчево (город недалеко от Белграда) год назад и приобрела в собственность квартиру.
Местные правоохранительные органы занялись расследованием трагедии.
Ранее «Радио 1» сообщало, как выяснилось, что 14-летний школьник облил своего друга бензином и поджег ради пранка.
По информации СМИ, полицию вызвали соседи, услышавшие крики из квартиры россиян. Прибывшие на место правоохранители обнаружили трупы мужа, жены и их девятилетнего сына.
Отмечается, что семья переехала в Панчево (город недалеко от Белграда) год назад и приобрела в собственность квартиру.
Местные правоохранительные органы занялись расследованием трагедии.
Ранее «Радио 1» сообщало, как выяснилось, что 14-летний школьник облил своего друга бензином и поджег ради пранка.
Евгения Парфентьева