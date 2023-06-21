СМИ: В Петербурге из озера выловили пьяную 15-ти летнюю школьницу

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Случайные прохожие вытащили из питерского озера нетрезвую девочку-подростка
В Санкт-Петербурге случайные прохожие вытащили из озера в Выборгском районе 15-ти летнюю школьницу, сообщает «Невские новости».
По информации СМИ, девочка едва не утонула, на берег ее вынесли без сознания. Предварительно, она была в нетрезвом состоянии.
На берегу также находилась ее подруга, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения.
На место происшествия вызвали медиков, иных обстоятельств происшествия в СМИ пока не уточняют.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Тункинском районе Бурятии спасатели нашли в лесу девушку, которая пропала 18 дней назад.
По информации СМИ, девочка едва не утонула, на берег ее вынесли без сознания. Предварительно, она была в нетрезвом состоянии.
На место происшествия вызвали медиков, иных обстоятельств происшествия в СМИ пока не уточняют.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Тункинском районе Бурятии спасатели нашли в лесу девушку, которая пропала 18 дней назад.
Евгения Парфентьева