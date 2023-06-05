СМИ: В Таганроге упал и взорвался беспилотник

Фото: Фотобанк Московской области
СМИ пишут, что беспилотник взорвался после падения в Таганроге
Неизвестный беспилотник упал неподалеку от Николаевского шоссе в Таганроге 3 июня. Об этом сообщили в Telegram-канале Baza.
По информации источника, после того, как дрон упал, он сразу же взорвался.
Ранее «Радио 1» сообщало, что третий беспилотник нашли у трассы в Калужской области.
По информации источника, после того, как дрон упал, он сразу же взорвался.
«Принадлежность беспилотника пока неизвестна», - пишет источник.Также отмечается, что в результате случившегося никто не пострадал.
Ранее «Радио 1» сообщало, что третий беспилотник нашли у трассы в Калужской области.
Татьяна Лаврова