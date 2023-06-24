СМИ: вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Воронежской области

Фото: IStock
Во время посадки вертолета в Воронежской области пострадал один человек
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Воронежской области. ОБ этом РИА Новости сообщили в экстренных службах.
По предварительным данным, в результате посадки пострадал один человек. Подробностей с места происшествия пока нет, причины жесткой посадки не сообщаются. На месте работают спецслужбы.
Раннее сообщалось, что Воронежская область стала одним из регионов, где ввели режим контртеррористической операции и отменили все массовые мероприятия. Губернатор региона Александр Гусев сообщил, что все спецслужбы области работают в штатном режиме. Он также призвал всех жителей сохранять спокойствие.
Напомним, во время режима КТО могут возникнуть проблемы с доступом в интернет, а также во время звонков. Подробнее о том, какие меры и ограничения действуют при режиме КТО, читайте в нашем материале.
По предварительным данным, в результате посадки пострадал один человек. Подробностей с места происшествия пока нет, причины жесткой посадки не сообщаются. На месте работают спецслужбы.
Напомним, во время режима КТО могут возникнуть проблемы с доступом в интернет, а также во время звонков. Подробнее о том, какие меры и ограничения действуют при режиме КТО, читайте в нашем материале.
Екатерина Шмакова