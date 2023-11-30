«Снаряд скатился в костер»: Стала известна причина смерти 12 морпехов под Ростовом

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На полигоне в Ростовской области погибли 12 военнослужащих в результате случайной детонации снаряда. Об этом сообщает 161.RU.
Обстоятельства трагедии расследует главное военное следственное управление Следственного комитета РФ.
Погибшими являются военнослужащие из Приморского края. Эту информацию изданию подтвердили три независимых друг от друга источника (армии, в силовых структурах и следственных органах).
Взрыв произошел 3 ноября на военном полигоне Кузьминский под Ростовом. По предварительным данным, причиной детонации стало несоблюдение техники безопасности.
«Около 20 человек из [бригады морской пехоты] разожгли костер во время обеденного перерыва рядом блоками боеприпасов. Снаряд гранатомета РПГ-7 скатился в костер и взорвался», — рассказал изданию один из собеседников.
Ранее сообщалось, что на юге Украины из-за ночных взрывов была повреждена теплоэлектроцентраль. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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