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Снегоход с тремя россиянами ушел под лед

В Якутии снегоход «Буран» с тремя людьми провалился под лед, их еще не нашли
08 ноября 2023, 07:57
Фото: istock / anyaberkut

Фото: istock / anyaberkut

В Оймяконском районе Якутии снегоход с тремя мужчинами провалился под лед. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на региональную прокуратуру.

«В Оймяконском районе в местности Туостаах в 25 км от села Оймякон на реке Индигирке провалился под лед снегоход «Буран», на котором находились трое мужчин 1956, 1980 и 1984 годов рождения», — сказано в сообщении прокуратуры.
Сотрудникам экстренных служб ведутся поисковые работы, на данный момент тела не обнаружены.


«Буран» провалился в 25 километрах от села Оймякон, который является одним их «Полюсов холода». В данном регионе температура воздуха одна из самых низких на Земле. Река, на которой снегоход ушел под лед, еще не успела до конца замерзнуть, а ее температура составляет порядка 6-7 градусов тепла.

Ранее сообщалось, что полицейские совместно со спасателями разыскивают группу из пяти туристов, пропавших в Свердловской области. Путешественники планировали сплав по реке Вижай.

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В Подмосковье ребенок за школой нашел скелет рецидивиста
В Серпухове ребенок нашел за школой человеческий скелет
08 ноября 2023, 08:31

Фото: istock / Aroma photography

Школьник после уроков в подмосковном Серпухове обнаружил человеческий скелет в одежде.
По данным телеграм-канала SHOT, 10-летний ученик СОШ № 12 после уроков вышел из здания и прогуливался около школы. Недалеко находилась заброшенная железная дорога, и там он заметил лежащего человека в джинсах, майке и кроссовках, а рядом лежал рюкзак. Он подошел ближе и ужаснулся, ведь от человека остались только кости. Испуганный ребенок побежал к учителям и рассказал об увиденном, после чего педагоги вызвали полицию. 

Правоохранители установили, что останки принадлежат преступнику, находящемуся в бегах. 49-летний Сергей Сидоренко из Протвина находился в федеральном розыске и ранее был судим за торговлю запрещенными веществами и мошенничество. Преступник уклонялся от принудительных работ.

Ребенка, который застал такую страшную картину, порекомендовали отправить к психологу.

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#скелет
#школьник
#смерть
#труп
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Мужчина изнасиловал туристку в ночном клубе в Европе и пошел под суд
08 ноября 2023, 05:44

Фото: iStock/gorodenkoff

Мужчина, обвиняемый в изнасиловании британской туристки на курорте в Европе, предстал перед судом спустя год после инцидента.
Согласно информации, опубликованной в Daily Mail, происшествие имело место на побережье Коста-Бланка в Испании, куда приехала отдыхать пострадавшая вместе с семьей. Она посетила ночной клуб в компании своей подруги и познакомилась там с двумя молодыми мужчинами.

В какой-то момент девушка осталась наедине с одним из новых знакомых и стала жертвой сексуальной агрессии. Далее она доложила полиции о произошедшем и вернулась в Великобританию.

Первичное расследование было затруднено отсутствием доказательств, за исключением фотографии друга обвиняемого. Однако именно эта фотография помогла правоохранительным органам выявить личность нападавшего через год после события.

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В Бурятии вспыхнул пожар на горнодобывающем предприятии
В Бурятии вспыхнул пожар на горнодобывающем предприятии ГОК «Озерный»
08 ноября 2023, 05:43

Фото: Фотобанк Московской области

В Еравнинском районе Бурятии на одном из производственных объектов ГОК «Озерный» произошёл пожар. В результате происшествия никто не пострадал, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Озерной горнорудной компании.
«В Еравнинском районе Бурятии на одном из производственных объектов Озерной горнорудной компании произошло возгорание. На месте работают пожарные. Пострадавших нет», — цитирует агентство заявление компании.

Причины возгорания в настоящее время выясняются.

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Женщину с билетом не посадили в самолёт «Уральских авиалиний» из-за нехватки мест

В Петербурге суд арестовал любовника беременной медсестры, утонувшей в Неве
#пожарные
#компании
#возгорание
#бурятия
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Женщину с билетом не посадили в самолёт «Уральских авиалиний» из-за нехватки мест
В Екатеринбурге женщина с билетом не попала на самолёт из-за овербукинга
08 ноября 2023, 03:58

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Екатеринбурге женщину отказались сажать на самолет, следовавший в Сочи, из-за нехватки мест на борту. При этом свердловчанка заблаговременно приобрела билет на рейс, пишет E1.ru.
Инцидент случился на рейсе «Уральских авиалиний» 6 ноября. По словам жительницы Екатеринбурга, за 15 минут до окончания регистрации на рейс она подошла к стойке, однако в процедуре ей отказали, отправив на поиски представителей авиакомпании.

«Долго искали, нашли в итоге! Нам сказали, что просто нам не хватило места! Как может не хватить места, если у нас за месяц куплены билеты? Мы были в шоке», — рассказала свердловчанка.

Авиакомпания предложила женщине улететь следующим рейсом, на что та согласилась.

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#авиакомпании
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В Петербурге суд арестовал любовника беременной медсестры, утонувшей в Неве
08 ноября 2023, 00:30

Фото: iStock/choochart choochaikupt

В Санкт-Петербурге Невский районный суд заключил под стражу водителя автомобиля Mercedes, утонувшего в реке вместе с беременной женщиной.
Задержанным оказался мужчина по имени Сухроб Рахимов, его обвиняют в нарушении ПДД, сообщили в пресс-службе Невского районного суда.

«Невский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сухроба Рахимова», — говорится в заявлении.

По версии следствия, мужчина не поставил автомобиль на ручник, в результате чего произошла трагедия. Суд установил Сухробу Рахимову срок ареста до 5 января 2024 года.

По информации Life.ru, водитель являлся любовником 33-летняя женщины. Отмечается, что она работала медсестрой, а на момент трагедии находилась в положении.


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В сочинском отеле голый мужчина устроил дебош с битьем посуды

Женщина пострадала в результате взрыва газа в доме Нижнего Новгорода

В 110 км от Стамбула произошло землетрясение
#суд
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#женщины
#мужчина
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В 110 км от Стамбула произошло землетрясение
В 110 километрах от Стамбула произошло землетрясение магнитудой 4,5
08 ноября 2023, 00:16

Фото: iStock/9parusnikov

В Мраморном море в 110 км от Стамбула в ночь на среду произошло землетрясение магнитудой 4,5. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сейсмологов обсерватории Кандилли.
Специалисты отметили, что очаг землетрясения залегал на глубине 8,3 км, а эпицентр располагался в море близ острова Авша к юго-западу от столицы Турции.

Уточняется, что жители европейской части Стамбула не ощутили толчков.

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#море
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#землетрясения
#турция
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В сочинском отеле голый мужчина устроил дебош с битьем посуды
В отеле в Сочи поймали мужчину, который бегал голым по коридорам и бил посуду
07 ноября 2023, 23:48

Фото: iStock/artolympic

В Сочи постоялец отеля стал объектом полицейского вмешательства после того, как он разнес посуду, громко кричал и бегал голым по коридорам, сообщили в телеграм-канале Росгвардии Краснодарского края.
Администратор отеля на улице Виноградной обратилась к правоохранительным органам. По ее словам, по коридорам отеля без одежды бегал мужчина, видимо, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. Она также уточнила, что нарушитель ругался матом, стучал в двери и бил посуду.

Росгвардейцы приняли меры по прекращению нарушения общественного порядка и передали молодого человека полицейским для проведения дальнейших процедур.

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В молдавских Бельцах митингующие собрались у здания ЦИК из-за снятия кандидата
В молдавских Бельцах митингующие собрались у здания ЦИК, требуя честных выборов
07 ноября 2023, 23:41

Фото: iStock/Iuri Gagarin

В молдавском городе Бельцы у здания ЦИК собрались протестующие. Об этом сообщает Телеграм-канал Sputnik Молдова.
Протест происходит из-за запроса о снятии с выборов на пост мэра независимого кандидата Арины Коршиковой. Уточняется, что Коршикова придерживается оппозиционных взглядов.



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#молдавия
#выборы
#протесты
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В деле о гибели помощника Залужного появилось еще одно важное обстоятельство
В деле о гибели помощника Залужного Частякова появилась статья о краже оружия
07 ноября 2023, 22:02

Фото: iStock/JOHNGOMEZPIX

В деле о гибели помощника главкома ВСУ Валерия Залужного Геннадия Частякова появилась статья о краже оружия, об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на правоохранительные органы.
Напомним, 6 ноября Геннадий Частяков погиб от взрыва гранаты у себя дома под Киевом. Роковую гранату Частякову подарил коллега в честь дня рождения. Набор состоял из 6 гранат западного образца и бутылки виски. Отмечается, что Частяков знал о том, что гранаты не бутафорские, а боевые. 

По новой информации, в деле к делу о гибели Частякова добавилась еще одна уголовная статья - о краже оружия. При этом, у кого были украдены гранаты, в СМИ не уточнили.

В это время двое детей погибшего сейчас находятся в больнице. По данным УНН, дочь Частякова в стабильном состоянии, а вот его 13-летний сын пострадал серьезно. Его состояние оценивается как тяжелое.

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