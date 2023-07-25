Собака Байдена искусала сотрудников Секретной службы США

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Собака президента США Джо Байдена по кличке Коммандер за 4 месяца покусала в Белом доме и в усадьбе главы Белого дома, которая находится в Делавэре, 7 человек.
New York Post пишет, что 3 ноября 2022 года после укуса пса Байдена офицера секретной службы был направлен в больницу: Коммандер покусал его за руку и бедро.
Примечательно, что собаку Байдена по кличке Майджор выселили из Белого дома за аналогичное агрессивное поведение.
Ранее спецслужбы США завершили расследование дела о найденном в Белом доме кокаине. Сообщается, что следователи не смогли установить, как вещество оказалось в президентской резиденции.
В документе отмечается, что «записей камер видеонаблюдения, которые могли стать источниками улик, не было обнаружено».
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«Задокументированные атаки с сентября 2022 года по январь представляют собой неполный учёт инцидентов с участием Коммандера», —сообщается в материале газеты.
Ранее спецслужбы США завершили расследование дела о найденном в Белом доме кокаине. Сообщается, что следователи не смогли установить, как вещество оказалось в президентской резиденции.
В документе отмечается, что «записей камер видеонаблюдения, которые могли стать источниками улик, не было обнаружено».
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Мария Фирсова