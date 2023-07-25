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Собака Байдена искусала сотрудников Секретной службы США

25 июля 2023, 17:36

Фото:istockphoto/Milan Krasula

Собака президента США Джо Байдена по кличке Коммандер за 4 месяца покусала в Белом доме и в усадьбе главы Белого дома, которая находится в Делавэре, 7 человек.
New York Post пишет, что 3 ноября 2022 года после укуса пса Байдена офицера секретной службы был направлен в больницу: Коммандер покусал его за руку и бедро.
«Задокументированные атаки с сентября 2022 года по январь представляют собой неполный учёт инцидентов с участием Коммандера», —сообщается в материале газеты.

Примечательно, что собаку Байдена по кличке Майджор выселили из Белого дома за аналогичное агрессивное поведение.

Ранее спецслужбы США завершили расследование дела о найденном в Белом доме кокаине. Сообщается, что следователи не смогли установить, как вещество оказалось в президентской резиденции.

В документе отмечается, что «записей камер видеонаблюдения, которые могли стать источниками улик, не было обнаружено».

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#Байден
#собака
#Белый дом
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Фитнес-блогер Джастин Вики сломал шею и умер, пытаясь сбросить штангу весом в 204 кг
25 июля 2023, 17:13

Фото:istockphoto/Arsenii Palivoda

33-летний индонезийский бодибилдер Джастин Вики погиб, сломав шею во время тренировки.
«Известия» пишут, что спортсмен попытался поднять большой вес. Обычно при выполнении такого упражнения спортсмена страхуют два человека, но Джастина Вики страховал лишь один человек.
 
Вики присел под весом штанги и не удержался на ногах. 204-килограммовый снаряд упал на шею блогеру и сломал её. Мужчину госпитализировали, но спасти его не удалось.

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#блогер
#Джастин Вики
#штанга
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Судно «Михаил Сомов» село на мель у Земли Франца-Иосифа
Научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов» село на мель у Земли Франца-Иосифа
25 июля 2023, 16:40

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов» село на мель в акватории архипелага Земля Франца-Иосифа, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Архангельской области.
В ведомстве исключили угрозу затопления судна и отметили, что разлива топлива не зафиксировано. 

На борту корабля находится 91 человек, жизни экипажа ничего не угрожает. Сообщается, что судно отправилось в экспедицию около 20 дней назад. Исследователи, в рамках проведения экспедиции, должны были восстановить ряд метеостанций и возвести ограждения на острове Уединения от белых медведей. 

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#судно
#мель
#МЧС
#«Михаил Сомов»
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Скорая и полиция забыли труп пенсионерки в квартире Петергофа
Забытый труп пожилой женщины 20 дней разлагался в квартире Петергофа
25 июля 2023, 15:40

Фото: iStock/Artem_Furman

В Петергофе полиция и скорая помощь забыли забрать из квартиры тело скончавшейся пенсионерки, сообщает 47news.
О смерти пенсионерки 3 июля в профильные службы сообщили соседи. Специалисты приехали в квартиру усопшей, однако, несмотря на наличие всех необходимых документов, тело, почему-то, забирать не стали, а просто бросили разлагаться.  

Труп вывезли из квартиры только 24 июля. На ужасный запах отреагировали соседи и позвонили родственникам погибшей.  

«Мы с мужем поехали, а там такое. И ведь скорая с полицией была, а тело так и осталось», - прокомментировала ситуацию родственница пенсионерки.  

В ритуальном агентстве заявили, что об усопшей им сообщили только 24 июля. В этот же день они приехали и забрали тело.  

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#Петергоф
#Труп пенсионерки
#Полиция
#Скорая
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В Греции во время тушения пожара разбился самолёт
25 июля 2023, 15:34

Фото: iStock/supergenijalac

В Греции на острове Эвбея разбился самолёт которые занимался тушением пожара. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Из сообщения следует, что самолет слил воду на очаг возгорания, после чего задел верхушки деревьев и потерпел крушение в районе селений Платанистос и Каристос в горном районе. Уточняется, что экипаж не катапультировался и погиб на месте авиакатастрофы. В кабине было два пилота.

На место ЧП уже выехали пожарные и спасательные бригады. Подробности уточняются.

Территорию Греции охватили сильные пожары, с которыми не удается справиться из-за жаркой погоды и сильных ветров. Экс-глава министерства обороны страны Панос Камменос призвал обратиться к России с просьбой поставить самолеты-амфибии Бе-200, приспособленные для борьбы с огнем. Вывоз людей с острова Родос уже стал самой массовой эвакуацией за всю историю страны.

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#Греция
#самолёт
#авиакатастрофа
#пожар
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Пассажирский самолет готовится к аварийной посадке в Шереметьево
В аэропорту Шереметьево готовится к аварийной посадке пассажирский самолет
25 июля 2023, 15:14

Фото: iStock/Kesu01

В московском аэропорту Шереметьево сообщили об аварийной посадке пассажирского борта, пишет Telegram-канал 112.
По предварительной информации, у самолета отказал один из двигателей.  

О состоянии людей, находящихся на борту, пока ничего не известно.  

На посадочной полосе самолет ждут экстренные службы и спасатели. 

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#Шереметьево
#Самолет
#Аварийная посадка
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В столичном СК рассказали, кто чаще становится убийцей
Следователь Ярош рассказал, кто чаще всего становится преступником
25 июля 2023, 14:54

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Заместитель руководителя Главного следственного управления СК России по городу Москве Сергей Ярош заявил, что чаще всего преступниками становятся мужчины. Об этом Ярош сообщил «Вечерней Москве».
«В текущем периоде 2023 года в суд направлено три уголовных дела об убийствах и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего», — цитирует Яроша «Вечерняя Москва».

Ярош отмечает, что преступления против половой свободы личности, убийства совершают люди, у которых нет высшего образования, работы, а также личности, страдающие от алкогольной зависимости.

Напомним, ранее уголовник изнасиловал школьницу в отеле Санкт-Петербурга после знакомства в интернете. Взрослый мужчина познакомился с девятиклассницей в интернете на сайте знакомств. При встрече он ее изнасиловал. В результате насилия несовершеннолетняя обратилась за медицинской помощью. Сообщается, что подозреваемого задержали. Ему грозит до пятнадцати лет тюремного срока. Ранее мужчина уже был судим за покушение на кражу с проникновением в жилище.

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#преступление
#СК
#убийство
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Профессор МГУ пропал после прогулки по лесу в Тверской области
В Тверской области разыскивают пропавшего профессора МГУ Каска
25 июля 2023, 14:53

Фото: iStock/syahrir maulana

В лесу Тверской области потерялся профессор-физик Московского государственного университета, сообщает MK.RU.
83-летний Николай Каск ушел погулять по лесу еще 6 июля. Летом семья профессора проживала на даче в деревне Широкова.

Домочадцы сперва пытались отыскать Каска сами, однако, спустя сутки безрезультатных поисков, обратились к волонтерскому отряду «Сова».  

Спустя почти 20 дней поисков – найти пенсионера так и не удалось. При этом, район поисков пока ограничивается только Тверской областью.  

Семья профессора предполагает, что он мог дойти до прилегающей к лесу дороги и сесть в автомобиль. В каком направлении могла увезти пожилого ученого машина – пока остается только догадываться.  

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#Каск
#МГУ
#Тверская область
#Волонтеры
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Полутораметровая гадюка ползает по территории детского сада в Москве
В Москве на территории детского сада замечена полутораметровая змея
25 июля 2023, 14:40

Фото: iStock/JMrocek

В столичном районе Марьино в детском саду на улице Белореченской на территории детского сада пытаются отловить полутораметровую змею. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, внешне эта змея похожа на гадюку. На место вызвали сотрудников экстренных служб для отлова рептилии и обеспечения безопасности воспитанникам дошкольного учреждения.

Напомним, четырехлетнего ребенка экстренно госпитализировали после укуса змеи рядом с подмосковным Домодедово. Тогда же в Московской области от укуса гадюки пострадала 12-летняя девочка, ее также госпитализировали в состоянии средней тяжести.

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#змея
#Москва
#детский сад
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Спасатели не могут пробраться к пострадавшим в ДТП на Алтае туристам
Турист, пострадавший в ДТП на Алтае, находится в крайне тяжелом состоянии
25 июля 2023, 14:26

Фото: iStock/Akacin Phonsawat

Один из туристов, которого удалось вызволить из опрокинувшегося грузовика на Алтае, находится в крайне тяжелом состоянии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах региона.
Напомним, группа туристом в составе 15 человек направлялась к Каракольским озерам в кузове грузовика. При этом, дорога, по которой проезжали туристы – крайне труднодоступная. По ней можно проехать только на технике высокой проходимости. Предварительно – туристы приехали из Екатеринбурга.  

«Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, его сейчас доставляют в больницу», - прокомментировал ситуацию источник СМИ.  

Спасатели все еще пытаются добраться до остальных пострадавших.  

На настоящий момент известно об одной погибшей женщине.  

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#Алтай
#Туристы
#Спасатели
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