Собака, управляя гольфкаром, сбила четырехлетнюю девочку

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Собака в городе Вестленд США случайно запустила гольфкар и сбила четырехлетнюю девочку, сообщает The New York Post.
На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи и осмотрели девочку. Выяснилось, что ребенок сильно испугался, однако, к счастью, серьезных травм не получил. От госпитализации отказалась мать пострадавшей, а уже спустя недолгое время девочка продолжила играть и есть попкорн.
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Евгения Парфентьева