Собянин: Беспилотник попал в одну из башен «Москва-Сити»

Фото: сайт Кремля
Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что минувшей ночью, несколько дронов были сбиты силами российской противовоздушной обороны. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
По словам градоначальника, системы ПВО обнаружили и перехватили несколько летательных аппаратов.
Одному из дронов удалось достигнуть здания «Москва-Сити». В результате попадания БПЛА в одну из башен строения, был поврежден фасад на 21 этаже.
Собянин сообщил, что на место происшествия были направлены экстренные службы.
Ранее, украинские дроны атаковали одно из строений Москва-Сити. Фасады двух офисных зданий оказались повреждены.
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Одному из дронов удалось достигнуть здания «Москва-Сити». В результате попадания БПЛА в одну из башен строения, был поврежден фасад на 21 этаже.
Ранее, украинские дроны атаковали одно из строений Москва-Сити. Фасады двух офисных зданий оказались повреждены.
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Анастасия Крестьянова