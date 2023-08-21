Собянин подтвердил отражение атаки беспилотника ВСУ.

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Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал попытку киевского режима атаковал столицу.
«Силами ПВО сбили беспилотник при попытке подлёта к Москве», - об этом глава столицы написал в свое Telegram-канале.
Собянин также отметил, что в результате атаки никто не пострадал. Разрушений также нет.
Ранее Собянин рассказал, что в районе Экспоцентра в Москве был сбит БПЛА противника. В результате происшествия, значимых разрушений здание не получило. Обломки дрона рухнули в районе Красной Пресни. Значимых разрушений здание «Экспоцентра» не получило, отметил градоначальник.
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