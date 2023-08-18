Собянин: При попытке пролёта на Москву силами ПВО уничтожен БПЛА

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин
Ночью 18 августа силами ПВО был уничтожен БПЛА при попытке пролёта на Москву. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем Телеграм-канале.
В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.
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Диана Аванесян