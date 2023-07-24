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Собянин прокомментировал атаку беспилотников на Москву

24 июля 2023, 05:06

Фотохост-агентство РИА Новости/Михаил Киреев

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем блоге о произошедшей утром 24 июля атаке беспилотных летательных аппаратов на столицу.

«Сегодня около четырёх часов утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Серьёзных разрушений и пострадавших нет. Все оперативные службы работают на месте», — отметил мэр.

Напомним, что утром 24 июля жители разных районов столицы в ЮЗАО и ЮАО сообщили как минимум о трёх хлопках в небе. Позже обломки одного из беспилотников обнаружили на Комсомольском проспекте, недалеко от здания Министерства обороны, а еще один БПЛА врезался в высотку на улице Лихачёва.

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#Сергей Собянин
#Москва
#БПЛА
#атака беспилотников
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Минобороны РФ назвало атаку БПЛА на столицу попыткой теракта со стороны киевского режима
24 июля 2023, 05:21

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Министерство обороны выступило с официальным комментарием по поводу атаки БПЛА на Москву утром 24 июля. Он опубликован в Telegram-канале военного ведомства.
«Утром 24 июля пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку <...> по объектам на территории города Москвы. Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение. В результате пресеченной террористической атаки киевского режима пострадавших нет», — отметили в пресс-службе Минобороны.

Мэр города Сергей Собянин сообщил, что около 04.00 мск были зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. По словам главы города, серьезных разрушений беспилотники не нанесли.



Напомним, что утром 24 июля жители разных районов столицы в ЮЗАО и ЮАО сообщили как минимум о трёх хлопках в небе. Позже обломки одного из беспилотников обнаружили на Комсомольском проспекте, недалеко от здания Министерства обороны, а еще один БПЛА врезался в высотку на улице Лихачёва.

Это уже не первая атака беспилотников на Москву. 30 мая Московский регион, в частности Москва, подверглись массовой атаке беспилотников. Некоторые из них попали в жилые дома. По данным властей, никто из местных жителей не получил серьезных травм.

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#Минобороны РФ
#беспилотники
#БПЛА
#Москва
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Baza: Из отдела полиции Магнитогорска пропали наркотики, которые были вещдоками по уголовным делам
24 июля 2023, 03:35

Фото: iStock/simpson33

Из камеры хранения вещественных доказательств одного из отделов полиции в Магнитогорске (Челябинская область) пропали различные виды наркотиков, которые до этого изъяли в рамках cразу нескольких десятков уголовных дел. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации канала, пропали 700 граммов марихуаны, героин, амфетамин и экстракт маковой соломки. Все они проходили в качестве вещественных доказательств по уголовным делам, которые относились к периоду 2009 – 2014 годов.

Пропажа была обнаружена во время ревизии, но при этом сами полицейские утверждают, что не в курсе обстоятельств случившегося.

Следственный комитет Челябинской области уже начал проверку по факту хищения и халатности.

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#Магнитогорск
#полиция
#наркотики
#пропажа
#вещдоки
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Девять человек погибли в авиакатастрофе в международном аэропорту суданского города Порт-Судан
24 июля 2023, 01:03

Фото: iStock/Kesu01

В международном аэропорту суданского города Порт-Судан разбился самолет, в результате погибло девять человек, четверо из которых — военные. Об этом сообщил телеканал Al-Hadath со ссылкой на источники в армии Судана.
«Транспортный гражданский самолет Сегодня вечером при взлете потерпел крушение в Порт-Судане. Девять человек, среди которых четверо военных, погибли», — отметили представители вооруженных сил страны.

При этом в авиакатастрофе, как сообщили военные, выжил ребенок.

Предварительно, трагедия произошла из-за технической неисправности. Самолет не смог набрать высоту при взлёте, после чего упал прямо в воздушной гавани суданской столицы.

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#Судан
#авиакатастрофа
#Порт-Судан
#гибель людей
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Игорь Стрелков помещён в СИЗО «Лефортово»
23 июля 2023, 21:52

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Арестованного Игоря Стрелкова (Гиркина) поместили в СИЗО «Лефортово» в Москве. Об этом сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы, член СПЧ Алексей Мельников в беседе с журналистами.
Он также уточнил, что подсудимый отказался от общения с адвокатом. Никаких признаков морального или физического воздействия на него обнаружено не было.

Кроме того, Мельников рассказал, что Стрелков находится в двухместной камере с телевизором и холодильником.

Ранее сообщалось, что бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков обвиняется в публичных призывах к экстремизму в интернете. Ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет. Он просил не отправлять его в СИЗО из-за заболевания, однако прошение не было принято и его поместили под стражу до 18 сентября.

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#СИЗО
#арест
#экстремизм
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В Конго военный застрелил 13 человек на похоронах своего ребенка
23 июля 2023, 14:24

Фото: istockphoto/MattiaATH

По меньшей мере 13 человек, включая девять детей, были убиты, когда в восточной части Демократической Республики Конго военный открыл огонь по людям, собравшимся в субботу вечером, чтобы оплакать его умершего ребенка.
Об этом корреспонденту агентства Reuters рассказал местный чиновник. Стрельба произошла в деревне Ньякова на берегу озера Альберт в восточной провинции Конго Итури. 

«Солдат открыл огонь по всем, кто его окружал. Десяток человек погибли», — сообщил по телефону представитель армии Итури Жюль Нгонго.

По его словам, поисковые группы разыскивают солдата военно-морского флота Конго, и начато расследование инцидента. Староста деревни Оскар Барака Мугува заявил, что всего в результате стрельбы погибли 13 человек, в том числе девять детей. Непонятно, что заставило солдата начать расправу над безоружными людьми. По словам Мугувы, солдат беспокоился, что его ребенка могут похоронить без него.

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#конго
#деревня
#похороны
#солдат
#стрельба
#ребенок
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Минобороны предположило, кто является виновником в разрушении храма в Одессе
23 июля 2023, 13:33

Фото: РИА Новости/Сергей Поляков

Минобороны России заявило, что не причастно к разрушению Спасо-Преображенского храма в Одессе, предположив, что это вызвано падением украинской ракеты.
В ведомстве уточнили, что все удары выполнялись на безопасном отдалении от храма. Кроме того, прежде чем нанести удар, российские военные проверяют информацию, чтобы исключить попадание в объекты культурного и исторического наследия.

Предполагается, что виновниками разрушения храма стали украинские военные, безграмотно запустившие зенитную управляемую ракету.

Ранее сообщалось, что в следствие ночных ударов в Одессе повреждён Спасо-Преображенский кафедральный собор. Глава Одесской областной администрации Олег Кипер написал в своём Telegram-канале о повреждении ещё двух памятников архитектуры, шести домов и десятка автомобилей. В результате погиб один человек, 19 пострадали. 

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#Одесса
#СВО
#разрушение
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Сербский патриарх Порфирий призвал мировых лидеров помочь в освобождении митрополита Павла
23 июля 2023, 10:25

Фото: РИА Новости/Стрингер

Патриарх Сербский Порфирий призвал мировых и религиозных лидеров к помощи в освобождении наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла (Лебедя), которому сменили домашний арест пребыванием под стражей. Об этом сказано на сайте Сербской православной церкви (СПЦ).
«Митрополита Павла посадили, и это вопиющий пример нарушения прав человека из-за того, кем он является, из-за его личной и религиозной принадлежности. Его посадили, потому что он православный иерарх, верный своей Украинской православной церкви и вселенскому православию», – написано на сайте СПЦ.

Сообщается, что Порфирий отправил обращения главам всех православных церквей, папе Римскому, генсеку ООН Антониу Гутерришу и нескольким правозащитным организациям.

Ранее стало известно, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал отпустить из-под ареста митрополита Павла, поскольку нахождение под стражей может привести к его смерти. 

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#СПЦ
#арест
#церковь
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Тело пропавшего в Кемеровской области шестилетнего мальчика найдено в водоеме около его дома
23 июля 2023, 09:46

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области

В субботу, 22 июля, в Кемерове покинул пределы приусадебного участка и пропал шестилетний ребенок. Сегодня, 23 июля, его тело было обнаружено в водоеме неподалеку от дома.
Пропавшего ребенка искали более 150 человек — полицейские, волонтеры, сотрудники МЧС. Утром, 23 июля в ходе поисковых мероприятий утонувшего мальчика обнаружили в водоеме неподалеку от дома, где он жил, сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Кемеровской области.

По факту гибели ребенка проводится проверка на предмет соблюдения требований законодательства о защите прав несовершеннолетних. Будут проведены необходимые экспертизы с целью установления точной причины смерти мальчика. Также будут установлены причины и обстоятельства, приведшие к гибели ребенка.

Известно, что семья мальчика считалась благополучной, на учете в органах опеки не состояла. Он проживал в частном доме вместе с родителями и еще тремя малолетними детьми.

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#поиск
#следственный комитет
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Застолье в подмосковной деревне закончилось взрывом гранаты
23 июля 2023, 09:23

Фото: istockphoto/ovbelov

В подмосковной деревне Бортниково городского округа Ступино во время пьяного застолья между собутыльниками вспыхнула ссора. В качестве аргумента один из участников конфликта взорвал гранату.
В результате происшествия один мужчина погиб на месте, еще четверо получили серьезные ранения, сообщает телеграм-канал 112. В числе раненых двое детей. Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Откуда у сельского жителя оказалась боевая граната, пока остается неизвестным.

Полиция проводит проверку с целью установления всех обстоятельств и подробностей случившегося. Правоохранители напоминают о важности и необходимости соблюдения правил безопасности во время любых массовых встреч и мероприятий, особенно когда в результате неосторожного и безответственного поведения взрослых могут пострадать дети.

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Подмосковье ищет медработников