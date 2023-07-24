Собянин прокомментировал атаку беспилотников на Москву

Фотохост-агентство РИА Новости/Михаил Киреев
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем блоге о произошедшей утром 24 июля атаке беспилотных летательных аппаратов на столицу.
«Сегодня около четырёх часов утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Серьёзных разрушений и пострадавших нет. Все оперативные службы работают на месте», — отметил мэр.Напомним, что утром 24 июля жители разных районов столицы в ЮЗАО и ЮАО сообщили как минимум о трёх хлопках в небе. Позже обломки одного из беспилотников обнаружили на Комсомольском проспекте, недалеко от здания Министерства обороны, а еще один БПЛА врезался в высотку на улице Лихачёва.
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