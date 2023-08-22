Собянин: ПВО сбили два ударных беспилотника под Москвой

Фото: Фотохост-агентство РИА Новости/Михаил Киреев
Противовоздушная оборона сбила два ударных беспилотника в Подмосковье — в районе Красногорска и Часцов (поселок в Одинцовском городском округе). Об этом сообщил в своём Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
«ПВО сбили два ударных беспилотника. Один в районе Красногорска, другой в районе Часцов. На места происшествий выехали спецслужбы», — написал Собянин.Ранее очевидцы сообщили о взрывах в Красногорске и Строгино. Telegram-канал Mash написал, что предположительно сработала система ПВО.
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Артем Путинцев