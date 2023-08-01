Собянин сообщил о новом налёте беспилотников на Москву

Фото: Фотохост-агентство РИА Новости/Константин Михальчевский
Москва была атакована беспилотниками, один из них попал в башню в «Москва-Сити», сообщил мэр столицы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию о сбитых в Подмосковье украинских беспилотниках. Также он сообщил о дроне, которому удалось долететь до одной из башен торгового центра «Москва-Сити»:
Информацию о сбитом средствами противововоздушной обороны беспилотнике в Московской области подтвердил и источник ТАСС в экстренных службах региона. Он отметил, что звуки взрывов также произошли в районе подмосковного Одинцово и в Переделкино в Новой Москве.
Ранее утром 1 августа жители двух городов в Подмосковье — Одинцово и Наро-Фоминска — сообщили о беспилотниках и работе системы противовоздушной обороны (ПВО). Очевидцы сообщали о взрывах в небе и над подмосковным городом Кубинкой. Предварительно, сработала система ПВО. Информации о разрушениях на земле и пострадавших в данный момент нет. Было слышно минимум три взрыва.
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«Долетел до той же башни, что и в прошлый раз. Поврежден фасад на уровне 21 этажа. Экстренные службы работают на месте происшествия», — написал Собянин в своем Telegram-канале.
Ранее утром 1 августа жители двух городов в Подмосковье — Одинцово и Наро-Фоминска — сообщили о беспилотниках и работе системы противовоздушной обороны (ПВО). Очевидцы сообщали о взрывах в небе и над подмосковным городом Кубинкой. Предварительно, сработала система ПВО. Информации о разрушениях на земле и пострадавших в данный момент нет. Было слышно минимум три взрыва.
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Артем Путинцев