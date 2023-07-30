Собянин сообщил о повреждении зданий Москва-Сити при атаке украинских БПЛА

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ночной атаке украинских беспилотников на столицу, в результате которой были слегка повреждены фасады двух офисных зданий в Москва-Сити.
«Украинские беспилотники провели атаку на город сегодня ночью. Фасады двух башен в Москва-Сити получили незначительные повреждения. К счастью, никто не пострадал», — сообщил он на своем канале в Телеграме.Читайте также:
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Артем Кузьмин