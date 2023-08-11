Собянин: в Москве средствами ПВО ликвидирован беспилотник

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Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в Москве средствами противовоздушной обороны сбит вражеский беспилотный летательный аппарат. Пострадавших нет
«Была осуществлена попытка пролёта на город одного беспилотника. В результате работы ПВО он был ликвидирован. При падении обломков в районе Карамышевской набережной никто не пострадал», - написал Собянин в своем Telegram-канале.
По его словам, значительных разрушений на земле нет. Никто из жителей Москвы не пострадал. На месте падения обломков от сбитого беспилотника работают экстренные службы.
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