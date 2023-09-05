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Собянин: В Подмосковье из-за падения обломков БПЛА поврежден бытовой объект

05 сентября 2023, 05:22
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Истринском районе Московской области из-за падения обломков БПЛА ночью 5 сентября, предварительно, поврежден бытовой объект. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.
В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.

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#пво
#москва
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Букмекер PariMatch подал в суд на Зеленского
Букмекерская компания PariMatch подала в суд на Зеленского из-за санкций
05 сентября 2023, 06:00

Букмекерская компания PariMatch подала в суд на украинского лидера Владимира Зеленского, пишет РБК-Украина.
Владельцем торгового знака PariMatch является кипрская компания Weplay Media Holding Limited, которая выдвинула требования отменить санкции, наложенные на нее Киевом, якобы за связь с Белоруссией и Россией. Ответчиком по иску стал президент Украины Зеленский.

Киевский суд рассмотрит иск пятого сентября.

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#зеленский
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В московских аэропортах задержали около 40 рейсов
05 сентября 2023, 05:42

Фото: iStock/Fotofantastika

В Москве около сорока рейсов задержали на вылет и прилет в аэропортах «Домодедово», «Шереметьево» и «Внуково». Еще два рейса отменены, пишет РИА Новости со ссылкой на «Яндекс. Расписание».
По данным на 5:25 5 сентября во «Внуково» задержаны 24 рейса, два отменены.

Два рейса задержаны в «Домодедово», 14 — в «Шереметьево».

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#минобороны
#пво
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Релиз GTA VI может сорваться
Российские снайперы уничтожили огневую точку противника в Спорном в ДНР
05 сентября 2023, 05:00

Из-за возможной забастовки в Соединенных Штатах, релиз Grand Theft Auto VI (GTA VI) может быть отложен, сообщает портал GAMINGbible. По данным журналистов, руководство профсоюза актеров SAG-AFTRA в США рассматривает возможность начала забастовки, направленной против компаний, занимающихся разработкой видеоигр.
Этот профсоюз уже выступил против Голливудских киностудий и телевизионных компаний. Основная цель возможной забастовки - добиться увеличения заработной платы для специалистов в игровой индустрии и обеспечить защиту их рабочих мест от вмешательства искусственного интеллекта.

Согласно информации, представленной в медиа, SAG-AFTRA уже заключил соглашения с множеством игровых студий. Однако, в случае начала забастовки, геймдизайнеры могут приостановить свою работу, что может привести к задержке релиза множества видеоигр. Среди проектов, которые могут пострадать, выделяется Grand Theft Auto VI (GTA VI) от компании Rockstar, который считается одним из самых ожидаемых проектов в игровой индустрии.

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Минобороны: Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник в Подмосковье
05 сентября 2023, 04:53

Фото: сайт Минобороны РФ

В Минобороны РФ проинформировали, что над Московской областью силами ПВО был уничтожен украинский беспилотник. Об этом пишет РИА Новости.
«Утром 5 сентября пресечена террористическая атака киевского режима с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Истринского района Московской области», — цитирует агентство сообщение оборонного ведомства.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#беспилотник
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#пво
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Минобороны: Над Калужской областью уничтожили украинский БПЛА
05 сентября 2023, 04:19

Фото: iStock/NiseriN

Во вторник ночью, 5 сентября, была пресечена попытка Украины совершить теракт с помощью беспилотника на территории России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
Уточняется, что беспилотный летательный аппарат был уничтожен над Калужской областью.

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В Красноярске возбудили уголовное дело после побега ребенка из детского сада

#уголовное аппарат
#бпла
#украина
#россия
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В московских аэропортах задержали 14 рейсов
05 сентября 2023, 03:59

Фото: iStock/Oleg Elkov

В аэропортах «Домодедово», «Внуково» и «Шереметьево» на вылет и прилет задерживают 14 рейсов, еще пять рейсов отменены. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на «Яндекс. Расписание».
По информации на 3:20 5 сентября в аэропорту «Внуково» семь рейсов задержаны, еще четыре отменены.

Пять рейсов задержаны и один отменен в «Домодедово», еще два задержаны в «Шереметьево».

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#домодедово
#внуково
#уголовное
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В Домодедово объявлен план «Ковёр»
Mash: В Домодедово объявлен план «Ковёр»
05 сентября 2023, 03:33

Фото: iStock/Aleksei Mitrushkin

В Москве план «Ковёр» объявили в аэропорту Внуково. Об этом пишет Телеграм-канал Mash.
По информации канала, еще несколько рейсов задержаны в столичных аэропортах Шереметьево и Домодедово.

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#шереметьево
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#москва
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В Красноярске возбудили уголовное дело после побега ребенка из детского сада
05 сентября 2023, 03:10

Фото: iStock/oleghz

В Красноярске из детского сада сбежал пятилетний мальчик, который был обнаружен позже в двух километрах от учреждения. Об этом региональная прокуратура сообщила в своем Телеграм-канале.
Инцидент случился 7 августа в детском саду №15. Мальчик сбежал, воспользовавшись моментом, когда воспитатель отвлеклась. Добежав до калитки, он позвонил в домофон, и охранник открыл ему, подумав, что выходит кто-то из родителей. Побег ребенка попал на записи камер видеонаблюдения.

Беглец около часа бродил по улицам один, пока его на проезжей части его не заметила случайная прохожая. Она и передала мальчика в полицию.

Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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#мальчик
#ребёнок
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Ущерб от пожаров в Европе оценили
Bloomberg: ущерб от лесных пожаров в Европе составил 4,43 миллиарда долларов
05 сентября 2023, 02:53

Фото: iStock/Distortion Media

В текущем году лесные пожары нанесли европейским странам экономический ущерб в размере примерно 4,43 миллиарда долларов, включая расходы на тушение пожаров и восстановление территории. Эти данные предоставлены профильной организацией Distrelec и опубликованы в Bloomberg.
Самые разрушительные последствия от природных катастроф наблюдались в Греции, где лесные пожары, охватившие страну в текущем году, стали самыми разрушительными за последние 16 лет. За восемь месяцев этого года было утрачено 160 тысяч гектаров земли, а общий ущерб оценивается в 1,8 миллиарда долларов.

Испания следует за Грецией по объему ущерба. В этой стране было уничтожено около 84 тысяч гектаров земли, и стоимость повреждений составила 941 миллион долларов. Также лесные пожары сильно повредили Италию и Португалию, причем ситуация обострилась из-за изменения климата.

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