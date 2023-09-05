Собянин: В Подмосковье из-за падения обломков БПЛА поврежден бытовой объект

Фото: сайт Кремля
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Истринском районе Московской области из-за падения обломков БПЛА ночью 5 сентября, предварительно, поврежден бытовой объект. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.
В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.
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Диана Аванесян