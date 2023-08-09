Собянин заявил о двух сбитых на подлёте к столице беспилотниках

Фото: Фотохост-агентство РИА Новости/Михаил Киреев
Два боевых беспилотника сбили на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Была попытка пролета на город двух боевых беспилотников. Оба сбиты ПВО. Один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе. На данную минуту информации о пострадавших от падения обломков нет. Экстренные службы работают на месте», — написал градоначальник в Telegram-канале.О попытке беспилотника прорваться на Москву мэр столицы также писал утром минувшего воскресенья, 6 августа. Тогда украинский дрон точно так же был обезврежен силами столичной системы противовоздушной обороны.
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