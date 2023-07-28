Собянин заявил о попытке атаки украинского беспилотника в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь на 28 июля была предпринята попытка атаки на Москву с помощью украинского беспилотника, который был сбит силами Минобороны РФ.
«Ночью была предпринята попытка атаки вражеского беспилотника, который был сбит силами Министерства обороны. Разрушений и пострадавших нет», — рассказал Собянин в своем Telegram-канале.Ранее на Украине признали ответственность за атаку беспилотников на гражданскую инфраструктуру Москвы утром 24 июля,
Напомним, что утром 24 июля жители разных районов столицы в ЮЗАО и ЮАО сообщили как минимум о трёх хлопках в небе. Позже обломки одного из беспилотников обнаружили на Комсомольском проспекте, недалеко от здания Министерства обороны, а еще один БПЛА врезался в высотку на улице Лихачёва.
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