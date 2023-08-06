Собянин заявил о попытке прорыва беспилотника на Москву

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По данным мэра Москвы Сергея Собянина, сегодня, 6 августа, в районе 11 часов утра была совершена попытка прорыва на Москву беспилотника.
На подлёте к городу силами ПВО беспилотник был уничтожен.
Ранее в московском аэропорту Внуково закрывали воздушную зону. Пассажирам аэропорта, которые ожидали посадки на рейсы, объявили, что вылеты задержаны из-за закрытия воздушной зоны.
Об этом тг-каналу «Осторожно, Москва» рассказал один из пассажиров, который ожидал своего рейса. Все гейты были закрыты, а самолёты, направляющиеся во Внуково, перенаправляли в другие аэропорты.
Mash пишет, что в аэропорту был введён план "Ковёр". 11 рейсов на вылет и 15 на прилёт временно задержаны. Такой план вводится, когда в небе засекли неизвестные или опасные объекты.
1 августа столичный аэропорт Внуково некоторое время был закрыт на прилет и вылет из-за новой атаки беспилотников на столицу. Самолеты перенаправлялись в другие аэропорты. Например, по данным онлайн-табло, рейс из Дубая был перенаправлен в Домодедово.
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«Военные молодцы»,-выразил благодарность Сергей Собянин.
Об этом тг-каналу «Осторожно, Москва» рассказал один из пассажиров, который ожидал своего рейса. Все гейты были закрыты, а самолёты, направляющиеся во Внуково, перенаправляли в другие аэропорты.
Mash пишет, что в аэропорту был введён план "Ковёр". 11 рейсов на вылет и 15 на прилёт временно задержаны. Такой план вводится, когда в небе засекли неизвестные или опасные объекты.
1 августа столичный аэропорт Внуково некоторое время был закрыт на прилет и вылет из-за новой атаки беспилотников на столицу. Самолеты перенаправлялись в другие аэропорты. Например, по данным онлайн-табло, рейс из Дубая был перенаправлен в Домодедово.
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Мария Фирсова