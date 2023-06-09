Солдат-срочник сбежал с автоматом из военной части в Брянской области

Фото: Фотобанк Московской области / Елизавета Клушина
Уточняется, что в Брянской области объявлен план «Перехват» из-за побега из военной части 20-летнего солдата-срочника Вячеслава. Боец покинул воинскую часть в Климовском районе накануне днём. При себе у него автомат Калашникова и 120 патронов к нему.
«По неустановленной пока причине боец дезертировал из части», — говорится в сообщении.Парень был призван из села Леньки Алтайского края.
Ранее «Радио 1» сообщало, что шестидесятилетний дедушка застрелил из огнестрельного оружия своего знакомого в деревне Каменка городского округа Кашира, а в Иркутске восьмилетнюю девочку госпитализировали после того, как она выпала на дорогу из машины пьяного отчима во время движения.