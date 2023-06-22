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Владимира Сальдо сообщил, что временно организовано движение автотранспорта по резервному маршруту
Сообщение между Крымом и Херсонской областью после обстрела мостов продолжает действовать, об этом сообщил глава Херсонской области Владимира Сальдо.
Напомним, что ночью в четверг, 22 июня, украинские войска нанесли удар по мостам на границе Крыма и Херсонской области, в том числе пострадал Чонгарский мост.
Как отметил Владимир Сальдо, на мостах повреждено дорожное покрытие, проезд машин по ним будет восстановлен в самом скором времени. По предварительным данным для атаки использовались английские ракеты Storm Shadow. Никто не пострадал.
Ранее «Радио 1» сообщало, что украинские войска обстреляли жилые дома в двух сёлах Брянской области.
«Сообщение между Херсонской областью и Крымом продолжает действовать — временно организовано движение автотранспорта по резервному маршруту», — написал он в своём Telegram-канале.
Как отметил Владимир Сальдо, на мостах повреждено дорожное покрытие, проезд машин по ним будет восстановлен в самом скором времени. По предварительным данным для атаки использовались английские ракеты Storm Shadow. Никто не пострадал.
Ранее «Радио 1» сообщало, что украинские войска обстреляли жилые дома в двух сёлах Брянской области.
Яна Таёжная