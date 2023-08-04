Сообщение о минировании Останкинской башни оказалось фейком

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Информация о минировании Останкинской телебашни оказалась ложной. Об этом сообщил представитель экстренных служб Москвы в беседе с РИА Новости.
Ранее сообщалось, что поступила информация о минировании Останкинской башни. Объект был закрыт на вход, но эвакуация работников не проводилась.
После проведения проверки, экстренные службы сообщили, что информация была ложной, на объекте ничего опасного не обнаружили.
Уточняется, что это не первая такая ситуация. Останкинскую башню только за это лето «минировали» уже несколько раз.
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После проведения проверки, экстренные службы сообщили, что информация была ложной, на объекте ничего опасного не обнаружили.
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Анастасия Чинкова