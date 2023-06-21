Сооснователь букмекерской конторы 1хBet Сергей Каршков умер на 43-м году жизни

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В Швейцарии во время комплексного медицинского обследования скончался сооснователь букмекерской конторы 1хBet Сергей Каршков, который находился в международном розыске
Сооснователь букмекерской конторы 1хBet Сергей Каршков скончался в Швейцарии на 43-м году жизни, передаёт Telegram-канал Baza.
Трагическую новость сообщил его друг Павел Мунтян*, который признан иноагентом в РФ. По его словам, Каршков поехал в Швейцарию на комплексное медицинское обследование, но во время процедур «контрастная жидкость для МРТ привела к аллергической реакции, из-за чего он впал в кому и скончался.
Напомним, что Сергей Каршков несколько лет находился в международном розыске.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Зеленограде престарелый мужчина надругался над школьником во время сеанса массажа, в Подмосковье иностранец изнасиловал, ограбил и убил бабушку, а в Караганде мальчика госпитализировали после того, как сильный ветер унёс его с детской площадки.
*Признан Минюстом РФ иноагентом
Трагическую новость сообщил его друг Павел Мунтян*, который признан иноагентом в РФ. По его словам, Каршков поехал в Швейцарию на комплексное медицинское обследование, но во время процедур «контрастная жидкость для МРТ привела к аллергической реакции, из-за чего он впал в кому и скончался.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Зеленограде престарелый мужчина надругался над школьником во время сеанса массажа, в Подмосковье иностранец изнасиловал, ограбил и убил бабушку, а в Караганде мальчика госпитализировали после того, как сильный ветер унёс его с детской площадки.
*Признан Минюстом РФ иноагентом
Яна Таёжная