Сопровождающий детей в «Артек» домогался девочки по пути в лагерь

Фото: Фотобанк Московской области
Жителя Казахстана обвиняют в развратных действиях по отношению к 15-летней девочке
Пятидесятилетнего мужчину из Казахстана обвиняют в развратных действиях по отношению к несовершеннолетней девочки, передаёт Telegram-канал Baza.
Уточняется, что мама девочки, находившейся в лагере «Артек», написала заявление в полицию. По словам её 15-летней дочери, 50-летний мужчина из Казахстана, который сопровождал детей в лагерь, домогался её в кафе и в автобусе на пути следования из Симферополя в «Артек». Инцидент произошёл в понедельник, 29 мая.
Отмечается, что подозреваемый мужчина уже признался в содеянном, оформив явку с повинной. На него готовятся возбудить уголовное дело.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Москве местный житель украл электросамокат стоимостью 487 тысяч рублей и сумку с деньгами, а в Иркутске восьмилетняя девочка выпала на дорогу из машины пьяного отчима во время движения.
Уточняется, что мама девочки, находившейся в лагере «Артек», написала заявление в полицию. По словам её 15-летней дочери, 50-летний мужчина из Казахстана, который сопровождал детей в лагерь, домогался её в кафе и в автобусе на пути следования из Симферополя в «Артек». Инцидент произошёл в понедельник, 29 мая.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Москве местный житель украл электросамокат стоимостью 487 тысяч рублей и сумку с деньгами, а в Иркутске восьмилетняя девочка выпала на дорогу из машины пьяного отчима во время движения.
Яна Таёжная