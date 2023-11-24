Сорвавшийся с поводка бультерьер покусал в Подмосковье четырёхлетнюю девочку и её мать

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Полицейские выясняют обстоятельствах нападения собаки на маленькую девочку в Одинцовском городском округе. Об этом сообщается в телеграм-канале подмосковного главка МВД.
Уточняется, что обе пострадавшие госпитализированы.
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«В дежурную часть поступило заявление от местной жительницы о том, что собака покусала её несовершеннолетнюю дочь. Сотрудники полиции установили, что у дома в посёлке ВНИИССОК мужчина выгуливал своего бультерьера. Хозяин не удержал поводок, и домашний питомец покусал четырёхлетнюю девочку и женщину, сопровождавшую её на прогулке», – говорится в сообщении.
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Лора Луганская